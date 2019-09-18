Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Gezen Sinema Tırı'nı uğurladı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen 'Gezen Sinema Tırı' imkanları kısıtlı olduğu için sinema salonlarına gidemeyen çocukları sinemayla tanıştıracak. Bu kapsamda yapılan 'Gezen Sinema Tırı'nın uğurlama törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocuklara sosyalleşme alanı açması ve kişiliklerini pozitif yönde geliştirmesi amaçlanan proje kapsamında 'Gezen Sinema Tırı'içinde film izleyen çocukları ziyaret etti. Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere sinema salonu olmayan birçok il ve ilçeyi 'Gezen Sinema Tırı' ile ziyaret edeceklerini söyleyen Ersoy, projenin '1 Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor' projesine de katkıda bulunacağını vurguladı.'Gezen Sinema Tırı'nda film izleyen çocukları ziyaret eden Ersoy, çocuklara hangi filmi izlediklerini sordu. 'Rafadan Tayfa' cevabını alan Ersoy, çocuklara tırın amacını anlattı. Ersoy, "Sizin Doğu'da ve Güney Doğu'da kardeşleriniz, yaşıtlarınız var. Onların illerinde ilçelerinde maalesef sinema salonu yok. Biz de sinema salonu olmayan yerlere bu tır vasıtasıyla ulaşıp oradaki yaşıtlarınızı sinemayla tanıştıracağız. Biliyorsunuz bizim her yıl 1 milyon sinemaya gitmemiş çocuğu sinemayla tanıştırma projemiz var. Bu projeyi taşıyarak da yapıyoruz. Ama sinema salonunun olmadığı yerlerde taşıyamadığımız için tırı onların ayağına götürüp film seyretmelerini sağlıyoruz. Sizin gibi 'Rafadan Tayfa'yı ya da diğer çocuk filmlerini rahatlıkla seyretsinler diye" ifadelerini kullandı.Gezen Sinema tırında film izleyen öğrencilerden gelen istek üzerine Bakan Ersoy, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Doru adlı animasyon çizgi filmin de yayınlanması için Sinema Genel Müdürü'ne talimat verdi. Ersoy, projenin yaygınlaştırılarak devam edeceğini belirterek, "Bütün çocuklarımızın, gençlerimizin kültür ve sanatla tanışması lazım. Sinema olunca daha keyifle geliyorlar. Sonuçta sinema salonlarının da 81 ile yayılması lazım. Bununla ilgili bir teşvik çalışması da yapıyoruz bakanlık olarak. Çocukların sinemayla tanışması için böyle bir formül geliştirdik. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Kültür Bakanlığı hem de Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'yle ortaklaşa çalışmayla projeyi hayata geçirdik. İlk etapta önceliğimiz sineması olmayan iller ve ilçeler" şeklinde konuştu.Proje kapsamında çocuklara 'Rafadan Tayfa' filmi izletildi. Öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi. 'Gezen Sinema Tırı'na yeniden gelmek isteyen Zeynep Kaya, "Bu sinemanın amacı başka yerlerde sinemaları görmeyen arkadaşlarımız, sinemayı görsün diye. Ben burada 'Rafadan Tayfayı' izledim. Burada mısır ikram ettiler. Yeniden gelmek isterim" dedi. Rapunzel adlı filmin de 'Gezen Sinema Tırı'nda gösterilmesini isteyen Erva Ceylin, "Şu an sinema izliyoruz ve eğlenmek için buradayız. Mısır ve meyve suyu ikram ettiler. Ben 'Rapunzel'i izlemek istiyorum" diye konuştu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tırın önünde öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA