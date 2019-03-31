Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Oyunu Kullandı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.Ersoy, ailesiyle birlikte oyunu kullanacağı Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi.Oyunu 1336 numaralı sandıkta kullanan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, çocukları Mehmet Reşat Ersoy ve Aslancan Ersoy eşlik etti.Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, "Çok güzel demokratik bir ortamda güzel bir seçim oluyor. Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başladığı gibi huzurlu bir şekilde bitecek inşallah." dedi.Zarfı sandığa oğluyla birlikte atmasının sorulması üzerine Ersoy, "Tanışsın istedim, sistemle, demokrasiyle, öğrensin istedim. Onlar da gördüler." şeklinde konuştu.