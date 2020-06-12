Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde (Aşevi) yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti
12.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:37
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde (Aşevi) yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.
Bakan Ersoy, Belediye Başkanı Deniz Köken ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte, Osmanlı'dan bu yana ayakta kalan tek imarethane olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi cülus yolu üzerinde bulunan 228 yıldır ayakta kalan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde restorasyon çalışmalarının yakında tamamlanması planlanıyor. 1792 yılında kurulan imarethane, yoksul, muhtaç, öğrenci ve yolcular için yeme içme ve barınma ihtiyacını karşılıyordu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Nuri, Deniz Köken, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
George Floyd’u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Haberler››Güncel››Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:03: TİKA'dan Özbekistan'a Covid-19'la mücadele için ikinci kez tıbbi malzeme desteği - Haber 17:03: Vali Aktaş,'tan Belediye Başkanı Arı'ya veda ziyareti - Haber 17:03: Gökçeada'da çadır kurmak yasaklandı - Haber 17:03: Son dakika güncel: Çin'de Kovid-19'u duyurduktan sonra ölen doktor Li'nin çocuğu dünyaya geldi - Haber 17:01: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi imarethaneyi ziyaret etti - Haber 16:32: Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı - Haber 16:23: George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak - Haberler 16:20: 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı - Haberler 16:09: Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor - Haber 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin