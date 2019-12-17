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Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2019 özel ödülleri belli oldu

1979 yılından günümüze her yıl verilmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

17.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:11Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2019 özel ödülleri belli oldu

Bakanlığın en prestijli ve en yüksek değere sahip ödülü olarak Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik sanatları, mimarlık, arkeoloji, müzik ve sahne sanatları, halk bilim, tiyatro, opera ve bale, sanat tarihi, fotoğrafçılık, sinema, kütüphanecilik ve müzecilik sahalarında takdim edilen ödüllere 2019 yılında " Medeniyetler Korosu Derneği" ile " Modern Müze - OMM" layık görüldü.

Seçici kurulun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarıları, eğitsel çalışmaları ile üretimleri değerlendirilerek belirlediği ödüllerle Türkiye'nin kültür ve sanatına gönül birliği içinde hizmet eden topluluk veya kuruluşlar takdir ve teşvik ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığındaki seçici kurulda Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İskender Pala ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer yer aldı.


Odunpazarı, Antakya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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