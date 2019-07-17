17.07.2019 09:56
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Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam yaptı. Buna göre, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 60 TL'den 72 TL'ye yükseldi. Bakanlık 2018 yılında müze fiyatlarına yüzde 50 zam yapmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yaptı.

Zam yapılan müzeler arasında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Efes Antik Kenti gibi milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzelerde yer alıyor. Zam 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yansıtıldı.

MÜZELERİN YENİ GİRİŞ FİYATLARI

2018 YILINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere 2018 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 1 yılda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.

MÜZE KART 70 TL

Öte yandan sıklıkla müze gezenlerin tercihi ise Müze Kart. 1 yıllık geçerliliği olan kartla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzelere girebiliyorsunuz. Müze Kart almak isteyenler tam için; 70TL, öğrenci için 35 TL ödüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı
Türkiye, Ekonomi, Güncel

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