Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde dezenfekte işlemleri başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde dezenfekte işlemleri başladı Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm müzelerde dezenfekte işlemleri başladı.
12.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:25
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde dezenfekte işlemleri başladı
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm müzelerde dezenfekte işlemleri başladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemlerine başlandı. Bakanlığa bağlı ülke genelinde tüm müzelerde başlatılan seferberlik büyük bir titizlikle devam ediyor.Bakanlık tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz."
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm müzelerde dezenfekte işlemleri başladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni korona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde artması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte işlemlerine başlandı. Bakanlığa bağlı ülke genelinde tüm müzelerde başlatılan seferberlik büyük bir titizlikle devam ediyor.Bakanlık tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz."
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Kültür Sanat
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