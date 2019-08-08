Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 4 ayrı kreş ile protokol

Kültür ve Turizm Bakanlığı kreşinin de bulunduğu Atatürk Kültür Merkezindeki alanın Millet Bahçesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alınması üzerine personel çocuklarının mağdur olmamaları için 4 ayrı kurum kreşi ile protokol yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığın Atatürk Kültür Merkezi alanında bulunan kreşi, söz konusu alanın Millet Bahçesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına alınması nedeniyle hizmet veremeyecek.

Kreşte 70 personel çocuğuve 44 misafir çocuk hizmet alıyor ve eğitim görüyordu.

Bakanlık, personelin ve çocukların mağdur olmamaları için başlattığı inceleme sonrasında, SGK'nın Balgat, DSİ'nin Emek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Gazi Mahallesi ve Emek kreşleri ve ilgili kurumlarla protokol yaptı.

Bakanlık personeli, protokol yapılan 4 ayrı kurumun kreşinden faydalanabilecek.

Bakanlık bünyesinde personel çocuklarının ve misafir çocukların faydalanabileceği daha iyi bir kreş yapımı için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA