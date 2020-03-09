Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki... - Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı.

09.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:27
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Ekonomi
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Ekonomi
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Ekonomi
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Ekonomi
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Ekonomi
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Ekonomi
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Ekonomi
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Ekonomi
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti