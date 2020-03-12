Kültür ve Turizm Bakanlığı tam sanatsal faaliyetleri erteledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, korona virüs nedeniyle 14 Mart cumartesi gününden Nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerin ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.
12.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:17
Kültür ve Turizm Bakanlığı, korona virüs nedeniyle 14 Mart cumartesi gününden Nisan ayı sonuna kadar tüm sanatsal etkinliklerin ertelenmesine karar verildiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada görünen korona virüs nedeniyle 14 mart cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar devlet opera ve balesi genel müdürlüğü, güzel sanatlar genel müdürlüğü ve devlet tiyatroları genel müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlık ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturu ile alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada görünen korona virüs nedeniyle 14 mart cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar devlet opera ve balesi genel müdürlüğü, güzel sanatlar genel müdürlüğü ve devlet tiyatroları genel müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir. Sağlık ve sanat dolu günlerde milletimizin hizmetinde olma dileğiyle, 'önce sağlık' düsturu ile alınan kararı tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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