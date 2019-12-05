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Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Hatay'da 1900'lü yılların başında yapılan Latin Katolik Kilisesi'ne bağlı ve Meryem Ana'nın göğe yükselişine adanmış kutsal bir inanç merkezi özelliği taşıyan Kızlar Manastırı'nı yıkımdan kurtarmak için düğmeye bastı.

05.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:28Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi manastır için harekete geçti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'da 1900'lü yılların başında yapılan Latin Katolik Kilisesi'ne bağlı ve Meryem Ana'nın göğe yükselişine adanmış kutsal bir inanç merkezi özelliği taşıyan Kızlar Manastırı'nı yıkımdan kurtarmak için düğmeye bastı.

İskenderun Belediye Meclisi, 1 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, Belen ilçesinin Güzelyayla Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti İskenderun Belediyesi'ne ait olan Kızlar Manastırı'nın, belediyenin borcu karşılığında Hazine'ye devredilmesine yönelik yetki aldı. Karar doğrultusunda yazışmalar devam edeken, Belen Belediyesi, keni sınırları içinde kalan manastırın 'tehlike arz ettiği' gerekçesiyle yıkılmasını istedi. Bu gelişme üzerine İskenderun Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri, manastırın, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili için Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat etti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

CHP'nin girişimi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, tapusunda 53 bin TL'lik ihtiyati haciz şerhi bulunan manastırın anıt olarak tescil edilmesi için gerekli yasal süreci başlattı. Bu doğrultuda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belen Belediye Başkanlığı, İskenderun Belediye Başkanlığı ve Belen Kaymakamlığı'na 'hiçbir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması' talimatı verildi.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in soru önergesine cevap veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da "Yasal süresi tamamlanınca Kızlar Manastırı'nın Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda, anıt olarak tescil edilmesi beklenmektedir" dedi.



Meryem Ana, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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