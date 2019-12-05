Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Marca Gazetesi, Real Madrid'in Türkiye'nin tanıtımı kapsamında antrenman ürünlerine reklam alacağını yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerde sona gelindiğinin vurgulandığı haberde Real Madrid'in antrenman ürünlerinin üzerinde 'Türkiye' yazacağı ifade edildi.

ANLAŞMANIN BEDELİ: 12 MİLYON EURO

Marca'nın yaptığı habere göre, Real Madrid bu anlaşmadan 12 milyon euro kazanacak. Anlaşmanın süresi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

EMİRATES ANLAŞMASI DEVAM EDİYOR

Real Madrid, şu anda forma ve antrenman ürünlerinde Emirates Hava Yolları'nın reklamını bulunduruyor. 2022'ye kadar devam edecek bu anlaşma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Real Madrid'e 70 milyon euro ödeyecek.