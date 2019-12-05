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Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

İspanya'nın Marca Gazetesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacağını duyurdu. Bu anlaşmayla Real Madrid'in antrenman ürünlerinin üzerinde Türkiye yazacak.

05.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 20:54

Marca Gazetesi, Real Madrid'in 'nin tanıtımı kapsamında antrenman ürünlerine reklam alacağını yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerde sona gelindiğinin vurgulandığı haberde Real Madrid'in antrenman ürünlerinin üzerinde 'Türkiye' yazacağı ifade edildi.

ANLAŞMANIN BEDELİ: 12 MİLYON EURO

Marca'nın yaptığı habere göre, Real Madrid bu anlaşmadan 12 milyon euro kazanacak. Anlaşmanın süresi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

EMİRATES ANLAŞMASI DEVAM EDİYOR

Real Madrid, şu anda forma ve antrenman ürünlerinde Emirates Hava Yolları'nın reklamını bulunduruyor. 2022'ye kadar devam edecek bu anlaşma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri şirketi Real Madrid'e 70 milyon euro ödeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı için Real Madrid'e sponsor olacak

Real Madrid, Türkiye, Spor


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ŞAKA DIR HERHALDE:İnsanları yokluktan intihar eden bir ülkede 12 milyon EURO yaklaşık 80-84 milyon TL gibi bir kaynak yabancı ülkeye akıtılıyor. Galiba yanlış gördüm
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