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Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5 bin 113 turizm sektörü çalışanına eğitim verildi

Turizm sektöründeki 5 bin 113 çalışan, ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmeti ve yiyecek üretimi gibi konularda eğitim aldı.

03.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:14Kültür ve Turizm Bakanlığınca 5 bin 113 turizm sektörü çalışanına eğitim verildi
Turizm sektöründeki 5 bin 113 çalışan, ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmeti ve yiyecek üretimi gibi konularda eğitim aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Bakanlığın usta öğreticileri tarafından eğitim verildi.
Eğitim kapsamında 5 bin 113 sektör çalışanı, ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi konularında bilgilendirildi.
"İşbaşı Eğitimi Kursları", "Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları", "Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları" ile "Kişisel Gelişim Semineri" başlıklarıyla düzenlenen programları başarıyla tamamlayanlar, sertifika almaya hak kazandı.
Bu yılın 11 aylık bölümünde Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Trabzon ve Van'daki turizm işletmelerinde eğitim faaliyetini sürdüren Bakanlık; ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile TBMM Destek Hizmetleri Birimlerinde çalışan personele de işbaşı eğitimleri verdi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te hizmet veren turizm sektörü çalışanlarına da eğitim imkanı sağlayacak Bakanlık, bu eğitimleri yıl sonuna kadar tamamlamayı öngörüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bugüne kadar konaklama ve yeme içme işletmelerinde hizmet veren 110 binin üzerinde sektör çalışanına mesleki turizm eğitimleri ve belgelendirme hizmeti sağladı.

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Kaynak: AA

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