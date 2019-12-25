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Kültür ve Turizm Bakanlığında, Konya projeleri konuşuldu

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile beraberlerindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Konya projelerini istişare etti.

25.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:23 Kültür ve Turizm Bakanlığında, Konya projeleri konuşuldu
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile beraberlerindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Konya projelerini istişare etti.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Konya'nın 12 ay boyunca turizmden pay alması ile tarihi ve kültürel mekanların daha fazla ön plana çıkarılmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Konya'nın 31 ilçesindeki turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Toplantıda Konya merkezde bir turizm yürüyüş aksı oluşturulması, Alaaddin çevre düzenlemesi, Mevlana civarı, İnce Minare Müzesi ve Karatay Medresesi'nde hayata geçirilecek düzenlemeler de görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'nın kültür, turizm ve tarihi açıdan çok değerli bir şehir olduğunu belirterek, yapılacak düzenlemelerle kendi içinden marka değerler çıkarabileceğini ifade etti.

Toplantıyı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, istişare toplantısının çok verimliği geçtiğini belirterek, Bakan Ersoy'a Konya projelerine ve Konya'ya gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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