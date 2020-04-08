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Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı kamu spotu

Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı kamu spotu "Zaman okudukça iyileşir" Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Kütüphane Haftası' vesilesiyle kitap okumanın önemine dikkat çekmek için ünlü oyunculardan Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ı kamera karşısına geçirdi.

08.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:50
Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı kamu spotu
"Zaman okudukça iyileşir"
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Kütüphane Haftası' vesilesiyle kitap okumanın önemine dikkat çekmek için ünlü oyunculardan Haluk Bilginer ve Demet Akbağ'ı kamera karşısına geçirdi.
'Kütüphane Haftası' vesilesi ile kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan televizyon spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca 'kamu yararına yönelik spot film olarak' kabul edildi ve yayın kuruluşlarında yayınlanmasına karar verildi.
Söz konusu televizyon spotunda 2019 yılında Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer ve oyuncu Demet Akbağ kamera karşısına geçti. Evinin odasında, kitaplarıyla birlikte kendine bir dünya oluşturduğunu ifade eden Bilginer'in oynadığı karakter, "Valla ben, evim, odam, kitaplarım neredeyse kendimi orada hissederim ve başka bir yere de ihtiyaç duymam. Bu insanın kendine bir dünya yaratabilme yeteneğiyle ilgili bir şey" ifadelerini kullanırken Akbağ ise dış ses olarak, "Kitaplar iç dünyamızı yepyeni renklerle, fikirlerle doldurur. Dış dünya silikleşir. Zaman okudukça iyileşir. Basılı ya da elektronik tüm kitaplarımız ve biz şimdilik evdeyiz. Çok yakında kitaplarla, bu kez binlerce kütüphanemizde tekrar bir araya geleceğiz" mesajını verdi.
Öte yandan ilgili kamu spotu, ' www.rtuk.gov.tr ' internet adresinde yer alan 'Spot Filmler-Kamu Spotu' bölümüne de eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığından anlamlı kamu spotu

Kaynak: İHA

Etiketler: Haluk Bilginer, Kültür Sanat
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