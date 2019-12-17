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Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine destek vermek üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tanıtım filmleri hazırlandı.

17.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:54
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine destek vermek üzere, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle tanıtım filmleri hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un, TİKA'nın yurt dışındaki 62'nci temsilciliğinin açılışını, dün gerçekleştirdiği KKTC temasları kapsamında, Lefkoşa'da yaptığı hatırlatıldı.
Tören sonrasında, TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan KKTC turizm tanıtım filmlerinin izleyiciyle ilk kez buluşturulduğu belirtilen açıklamada, "KKTC Turizm Tanıtım Programı'nda izlettirilen filmler, KKTC turizm potansiyelinin dünyaya tanıtılmasına katkı sağlamak üzere Tanıtma Genel Müdürlüğümüzün iş birliği ile hazırlandı." ifadesine yer verildi.
KKTC tanıtım filmlerinin, TİKA'nın ülkedeki ilk projesi olma özelliği taşıdığı vurgulandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından KKTC turizmine tanıtım filmleriyle destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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