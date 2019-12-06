Haberler » Güncel » Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması - Haber

Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

06.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:40Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." - ANKARA

Real Madrid, La Liga, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 BAHÇELİEVLER'DE HASTANEDEKİ SALDIRI KAMERADA (1) - Haber
16:09 'Kendi Yolumda' filminin çekimleri başladı - Haber
16:08 HAYDARPAŞA GARI'NDA RESTORASYON ÇALIŞMALARININ BÜTÜN İNCELİKLERİ -1 - Haber
16:08 Ajda Pekkan "Tebessüm Kahvesi"nin açılışına katıldı - Haber
16:04 Çorum'da 10 ayda 50 bin vakaya acil hizmeti verildi - Haber
15:46 İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:35 Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı - Haber
14:29 Edremit eski Belediye Başkanı Kılıç hakkında "Rüşvet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
6.12.2019 16:10:18