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Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

06.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:45Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır."
(Mehmet Kalay/İHA)

Real Madrid, La Liga, Güncel

Kaynak: İHA

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