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Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini duyurdu.

14.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 01:17
Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin 'sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği yönündeki iddialara ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da, Bakanlığımız belgeli bir tesisin sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği paylaşımları üzerine tesis yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Tesis yönetimi, grupları bünyesindeki komşu İbis Otel'i sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Twitter, Güncel
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