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Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin 'sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği' yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

14.04.2020 08:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 08:00
Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Sağlık çalışanlarına oda tahsis edilmediği' iddialarına yanıt
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 'da bir otelin 'sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği' yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul'da, Bakanlığımız belgeli bir tesisin sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği paylaşımları üzerine tesis yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılmıştır. Tesis yönetimi, grupları bünyesindeki komşu İbis Otel'i sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı almıştır" denildi.
Öte yandan otel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda konaklayan sağlık çalışanlarımızın otelimizden çıkartıldıkları yönündeki iddialar bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmakta olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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