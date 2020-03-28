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Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 23 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak yapım desteklerini verdi.

28.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:44
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 23 milyon liralık destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl yasalaşan yeni sinema kanununun ardından ilk çekim sonrası ve ortak yapım desteklerini verdi. Bakanlık, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağladı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi

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