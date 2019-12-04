Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm altyapısına 328 milyon liralık kaynak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Afyonkarahisar ve Antalya'da firmalara 49 yıllığına kiralayan araziler ile turizm bölgelerinin altyapısında kullanılmak üzere 328 milyon liralık kaynak sağlandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığının "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1" kapsamında daha önce duyurusunu yaptığı Afyonkarahisar ve Antalya'daki kamu taşınmazlarına yapılan başvurular için sosyal ve teknik altyapıya katılım amaçlı müzakereler gerçekleştirildi. Bakanlıkta Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında gerçekleştirilen müzakerelerde arazileri hazineden 49 yıllığına kiralayan firmaların bölgedeki altyapı yatırımlarına katkı için Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrıca ödeyecekleri miktarlar belli oldu.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, "Turizmi Teşvik Yasası Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Yönetmeliği" gereği kamu taşınmazlarını turizm yatırımları için yatırımcılara tahsis ettiklerini söyledi. Yatırımcılardan müzakere yoluyla altyapıya katılım katkı bedeli aldıklarını belirten Alpaslan, bunu 2004 yılından beri müzakere yöntemiyle yaptıklarını dile getirdi. Toplanan katkı bedellerinin turizm altyapısına aktarıldığını kaydeden Alpaslan, "Arıtma, çöp toplama tesisleri yapılması, bölgenin altyapı sorunlarının giderilmesi için bu kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakları turizmin geliştirilmesi için değerlendirmekteyiz" dedi.



Kamu taşınmazları içinde turizm tahsis raporuna konu olan yatırımları resmi gazete ve 3 büyük gazetede yayımladıklarını söyleyen Alpaslan, Afyonkarahisar'da termal tesis yapılması için bir, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük, Çamyuva ve Tekirova mahallerinde 5 yıldızlı turistik tesis için birer olmak üzere toplam 4 kamu taşınmazına yapılan başvuruları müzakere edeceklerini söyledi.



Müzakereye Afyonkarahisar'da termal tesis yapımı için katılan tek firma 600 bin, Antalya Kemer Tekirova'da otel yapımı için katılan tek firma ise 41 milyon müzakere bedeli ödedi. Antalya Kemer Çamyuva için katılan 3 firmadan 200 milyon 500 bin lira ödeyen firma, Antalya Kemer Göynük için katılan 2 firmadan 86 milyon lira ödeyen firma müzakereyi kazandı. Müzakereler sonucunda turizm bölgelerinin altyapısında kullanılmak üzere toplamda 328 milyon lira kaynak sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA