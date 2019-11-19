Haberler » Güncel » Kültür ve Turizm Derneğinden Başkan Ayhan'a plaket - Haber

Kültür ve Turizm Derneğinden Başkan Ayhan'a plaket

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

19.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:33Kültür ve Turizm Derneğinden Başkan Ayhan'a plaket
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Lakerda Festivali'ne katkıları için Sinop Belediyesine teşekkürlerini iletti. Yerel ve ulusal medyada yer bulan, sanatsal tarihi ve gastronomi yönüyle de dikkatleri üzerine çeken festivali değerlendiren Başkan Ayhan, dernek yönetim kurulu üyeleri ile gelecekte planlanan etkinlikler, festivaller ve projeler üzerine sohbet etti.

Ahmet Çobanoğlu, günün anısına Belediye Başkanı Ayhan'a plaket takdim etti. Başkan Ayhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. - SİNOP

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:35 Motosikleti ile uyuşturucu getirirken yakalandı
19:34 Uluslararası "2011 Sonrası Irak" Sempozyumu
19:33 Çubuk'ta engelliler yararına fuar düzenlendi
19:32 MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'ta bir okula saldırdı: 3 ölü, 8 yaralı
19:31 Spor medipol başakşehir, galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
18:12 Eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: Eşimi canımdan çok seviyordum
17:58 AK Parti'de 7. istifa! Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız görevi bıraktığını açıkladı
19.11.2019 19:36:16