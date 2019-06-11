Kültür Yolcuları Erasmus+ İle Hollanda'da

Proje toplantısına, Suçıkağı Paşa Karaca Ortaokulu müdürü Hüseyin DÖNMEZ, İngilizce öğretmeni Hanefi ZOBAR, müdürü yardımcısı Meryem SEVİNÇ, matematik öğretmeni Özlem KURT, 8. Sınıf öğrencilerinden İlayda YURDAKUL, Duygu BULUT, Irmak ÖZALP ve Emine Eylül GÜNGÖR katıldılar.

Proje hakkında bilgi veren Suçıkağı Paşa Karaca Ortaokulu müdürü Hüseyin DÖNMEZ, projenin bir önceki toplantısının geçtiğimiz şubat ayında Portekiz'de yapıldığını belirterek şunları söyledi;" Portekiz'de yapılan toplantımıza, Litvanya, Türkiye, Yunanistan, Hollanda ve Portekiz'den 6 ortak okuldan 40 öğrenci ve öğretmen katılım sağlamıştık. Bu toplantımıza da yine 5 ülkeden , yaklaşık60 öğrenci,öğretmen ve idareci katılım sağladı. Projemiz ile hem Hollanda kültürünü öğrendik hem de Türk kültürüne özgü değerlerimizi toplantıya katılan öğretmen ve öğrencilere sunma fırsatı yakaladık. Toplantımız çok verimli geçti. Bu proje için emek veren tüm arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Proje koordinatörü ve aynı zamanda Suçıkağı Paşa Karaca Ortaokulu İngilizce öğretmeni Hanefi ZOBAR, projenin sözlü ya da yazılı kültürel mirasları inceleme üzerine kurulduğunu belirtti. Konuşmasına, projenin içeriğini hakkında bilgiler vererek devam eden ZOBAR, şunları ekledi; " Geçtiğimiz ay kültürel mirasları inceleme kapsamında, öğrencilerimizle birlikte tarihin sıfır noktası, Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'ye gezi düzenlemiştik. Öğrencilerimiz bu geziden büyük keyif aldılar ve Şanlıurfa ilimizin kültürel değerlerini derinlemesine öğrendiler. Burada edindiğimiz bilgileri farklı ülkelerden gelen ortaklarımızla paylaştık. Bizim için güzel fırsat oldu."

"DOSTUM DOSTUM" KLİBİNE BÜYÜK İLGİ

Hollanda'da yapılan çalışmalarda, Türkiye'de yaptıkları çalışmaları da sunma fırsatı yakaladıklarını belirten ZOBAR, şöyle devam etti :" Proje kapsamında, kültürel miras listesinde olan tarihi yerlerde klip çekimi de vardı. Biz bu klip çekimini, tarihimizde büyük bir öneme sahip, ünlü ozanımız, Pir Sultan Abdal'ın Dostum Dostum türküsünü kullanarak kaydetmeyi uygun gördük. Okulumuzda ve Şanlıurfa'da uzun saatler alan çekimle, bir tanıtım klibi hazırladık. Bu klibi sosyal medyada paylaşmıştık ve büyük beğeni toplamıştı. Aynı klibi Hollanda'da izletme fırsatımız oldu. Ortaklarımızdan tam not aldık. Hem de güzel ülkemizin güzel yerlerini tanıtmış olduk. Bize, güzel ülkemizi yurtdışında tanıtma fırsatı veren, öğrencileri ve öğretmenlerimize yeni ufuklar açan Türkiye Ulusal Ajansı'na ve Avrupa Komisyonu'na teşekkür ediyoruz. "

"TARİHİ YEL DEĞİRMENLERİ MUHTEŞEMDİ"

Hayatında ilk kez uçağa bindiğini söyleyen 8. Sınıf öğrencisi Emine Eylül GÜNGÖR, yapılan proje toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; " Bir hafta boyunca farklı ülkelerden farklı öğrencilerle birlikte çalışmalar ve geziler yaptık. Hollanda'nın tarihini ve kültürünü öğrenmeye çalıştık. En çok dikkatimizi çeken Hollanda'nın her tarafında dönen yel değirmenleri ve deniz kenarlarına örülen duvarlar oldu. Amsterdam'da gezdiğimiz Sanat Müzesi'de çok güzeldi. Bize bu imkanı sağlayan, okulumuzun kapılarını Avrupa'ya açan kıymetli öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler