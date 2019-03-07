Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu Bu Seminerde Tartışılacak

Açık Diyalog İstanbul, etkinlik ve seminer programlarıyla birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.
Saat 19:00- 21:00 arasında gerçekleşecek seminerin konusu "Kültürel Kamusal Alanın Oluşumu".Seminerde DELLALOĞLU, kültürel kamusal alanlarını felsefe, sosyoloji, tarih ve sanat açılımları ile ele alınacak. İlk oturumda, modernlik bağlamında, Avrupa'da Rönesans'tan itibaren kültürel kamusal alanın oluşumunun izi sürülecekken, ikinci oturumda modernleşme bağlamında, Türkiye'de kültürel kamusal alanın tarihi tartışılacak.
İstanbul, Güncel
Kaynak: Bültenler