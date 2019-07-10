Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 133 sanatçıya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmesi kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçı Değerlendirme Kurulunun bu yılki toplantıları tamamlandı.

Değerlendirmeye göre, Sanatçı Tanıtma Kartı almaya hak kazanan sanatçılar belli oldu.

İcra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş, geleneğinden kopmadan sanatında yeni teknikleri uygulayabilen ustaların başvurularını göz önüne alan Kurul, 133 sanatçıya Sanatçı Tanıtma Kartı verdi.

Sanatçı Tanıtım Kartı almaya hak kazananların listesi, Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanmaya başlandı.

Kayıtlı sanatçı sayısı 4 bin 166'ya ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden alanlarda yetkin, belirli şartları sağlayan, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılara, uzman kurulların değerlendirmesi sonucunda Sanatçı Tanıtma Kartı veriliyor.

Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi olanlar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor ve geleneksel sanatların tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilen sanatçı sayısı son isimlerle 4 bin 166'ya ulaştı.

Toplumsal hafıza oluşturuyorlar

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, geleneksel el sanatlarını yurt çapında yapılan alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmalarını Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydederek toplumsal bir hafıza oluşturduklarını belirtti.

İbiş, yaptıkları çalışmalarla kültürel miras bilinci için toplumda farkındalık ve görünürlük yarattıklarına da işaret etti.

Kaynak: AA