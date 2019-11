Kültürel ve inanç turizmin yeni rotası; Özbekistan

Kültürel ve inanç turizmin yeni rotası; ÖzbekistanÖzbekistan ile turizm bağları kuruluyorİSTANBUL - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un Türkiye 'ye vize kaldırması ve ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinden sonra her iki ülke de turizmin gelişmesi noktasında adımlar atmaya devam ediyor. Son dönemlerde tarihi turistlik gezilerin yanı sıra kültürel ve inanç turizmi de gelişme kaydetmeye devam ediyor. Bu anlamda Dünyanın her yerinden Müslümanlar Kuran-ı Kerim'den sonra en büyük kaynak kabul edilen Buhari-i Şerif (Sahih-i Buhari) eserinin sahibi İmam-ı Buhari, itikatta iki mezhep imamından biri olan İmam-ı Matüridi, Nakşibendi Tarikatı'nın Kurucusu Bahaeddin Buhari Hazretleriyle birlikte yörede "Yedi Pir" olarak adlandırılan Altın Halka Silsile-i Aliyye (Abdülhalık-i Goncdüvani, Arif-i Zübeyr Rivegeri, Mahmud Encir Fağnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semmasi, Seyyid Emir Gilal, Bahaeddin-i Buhari) büyüklerini ve nicelerini görmek için Özbekistan'a gelmek istiyor.Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev turizmin gelişmesi için attığı adımlar sonrasında da Türk vatandaşların ziyareti daha da kolaylaşmaya başladı. Yaklaşık 25 ülkeye vizeleri kaldıran Özbekistan'a Atlasglobal da ziyaretlerin artması adına seyahat acenteleri ile ortaklaşa ilk charter uçuşunu gerçekleştirdi.Buhara'ya ilk turistik charter hat açılışına; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Müşaviri Haydar Bekiroğlu, Atlasglobal Havayolları Genel Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye'de faaliyet gösteren Hac&Umre ve inanç turu organize eden acente sahiplerinin yanı sıra ilk uçakla gelen Türk turist grupları yer aldı. Uçuş sonrasında heyeti karşılayan Buhara Vali yardımcısı - Batır Şehriyarov (Turizmden sorumlu), Buhara Belediye Başkanı Kerim Kemaolov ve Turizm İl Müdürü Furkat Hacayev düzenlemiş olduğu toplantı ile her iki ülke arasında kültür ve inanç turizminin geliştirilmesi noktasında neler yapılabileceğini ele aldılar. Toplantı sonrasında da Batır Şehriyarov, protokol konuklarına Çapan giydirdi.Mart ayından sonra düzenli uçuşlar geliyorİnanç ve kültür turizmi gezilerinin yapıldığı beş günlük programda misafir yolcular, Özbekistan'ın kültürünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. Ayrıca Atlasglobal, 2020 yılının Mart ayından itibaren İstanbul'dan haftada üç uçuş Buhara'ya, üç uçuş da Semerkand'a olmak üzere Özbekistan'a tarifeli uçuşlarını başlatacaklarının müjdesini verdi. Yaz dönemlerinde ise Taşkent'ten Antalya'ya direkt uçuşlar gerçekleşecek."İki ülkenin arasındaki bağlar kuvvetleniyor"Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Botirjzon Z. Shakhriyorov son yıllarda Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin giderek arttığını söyleyerek özellikle turizm ile ilgili gelişmelerden mutlu olduklarını dile getirdi. Botirjzon Z. Shakhriyorov aynı zamanda; "Her iki ülkenin de Saygıdeğer Cumhurbaşkanı aralardaki bağları güçlendirmek adına adımlar attı. Buhara tarihi çok önemli olan ve çok meşhur evliyaların geçtiği bir bölge. Bu anlamda Türkiye'deki insanlar da buraları ziyaret etmek istiyor. Bugün yapılan charter uçuşların artması ve tanıtımların daha da fazla yapılmasını temenni ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi."Aynı dedenin torunlarından kültür buluşması"Charter uçuşların Özbekistan Genel Koordinatörü İhsan Kurt ise Özbekistan ile kurulan ilişkileri "aynı dedenin torunlarından kültür buluşması" olarak gördüklerini dile getirdi. Kurt ayrıca, "Bu bir kültür buluşması, bir kavuşma, hasret giderme olduğunu bugün hep beraber gördük. Sanki Özbekistan'a değil de komşu şehre gelmişiz gibi hissediyoruz. İnsanlar çok sıcakkanlı, dil aynı, kültür aynı misafirperverlikleri bizden aşağı değil. Böyle olunca insanlar burada kendini mutlu hissediyor. Vakit bulabilen herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Hem artık maddi anlamda gelmek de çok kolaylaştı. Şuanda 700 Euro'ya her şey dahil bir paket sunduk. Özbekistan'a gelen turistler için bu tarihte olmamış bir şey. Dolayısıyla biz bu işin olacağın inanıyoruz. Çünkü altyapı çok müsait ve her iki taraf çok istekli. Devlet tarafından da ciddi katkılar var" dedi."Turistlerin yaşadığı sıkıntılar mazide kaldı"Kurt ayrıca Özbekistan'a gelen turistlerin zorlandığına dair haberlerin ise tamamen eskide kaldığını hatta devletin tüm yetkililerinden tutun da halka kadar herkesin turistleri en iyi şekilde ağırladığını dile getirdi. Kurt, "Halkın turiste bakışı ve yaklaşımı çok farklılaştı. Pek çok noktada 'turist polis' noktası açıldı. Ayrıca para bozma ve ülke içinde kullanım için de hat satım yerleri de çoğaltılmıştır. Havaalanından tutun da ülkeye girişi noktasında bütün yerlerdeki sıkıntılar ortadan kaldırıldı" şeklinde konuştu."Sayılar 10 kat artıyor"Kurt son olarak da turizm adına gerçekleşen değişimleri rakamlarla ifade etmek adına, "Taşkent'te yatak kapasitesi 6500 civarındaydı şuanda 50 bine kadar dayandı yani 10 kat yatak kapasitesi arttı. Bu Buhara ve Semerkant için de geçerli. Semerkant ve Buhara'da 150'ye yakın otel yılsonuna kadar bitecek. Üç ay öncesine baktığımızda bu gelişmelerle birlikte şuanda turist sayısı on kat arttı. Yani 50 binler 500 bin oldu. Sadece Türkiye'den değil Avrupa'dan Uzak Doğu'dan, Amerika'dan da gruplar geliyor. Semerkant herkese hitap ediyor. Herkesin kendinden bir şey bulduğu bir ortam ve bu yüzden 500-600 bin gibi rakamlar Özbekistan için çok küçük. Bu anlamda biz ve bize benzer arkadaşlar bu işe el atarlarsa bu rakam rahatlıkla 15 milyon gibi rakamlara ulaşır" ifadelerini kullandı."İnanç turizmi Kudüs'ten Özbekistan'a"Son olarak da seyahati ve turu organize edenlerden biri olan Üç Bey Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Gülseren ise Özbekistan ile yapılan işbirliklerinden tüm acente sahiplerinin memnun kaldıkları söyledi. Muhammed Gülseren Kudüs'ten sonra Özbekistan'ın da artık inanç turizmi noktasında gelişeceğini söyleterek, "İnanç ve kültür turizm olarak Türkiye'de yıllık 450- 500 bin kişi umreye gidiyor. Hacca giden insan sayısı da 85-90 bin olarak kabul edersek bunun dışında 10 yıldır alternatif turizm yerleri insanlar tarafından tercih edilir olmaya başladı. Bunun başını Kudüs çekiyordu ve şimdi de Özbekistan'a vizelerin kaldırılmasıyla özellikle Semerkant, Buhara, Taşkent'e insanlar yönelmeye başladı. Yıllık Kudüs'e giden 35-40 bin kadar bir sayımız var Özbekistan'a yapılacak bu charter uçuşlarının fiyatları düşürüldüğü için insanların buraya gelmesi, buradaki turizmin artması, ülkenin gelişimini sağlaması açısından çok önemli" diyerek sözlerini sonlandırdı.