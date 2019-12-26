Kültürlerin Buluşma Noktası İKÇÜ

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla yurt çapında düzenlenen etkinlerin İzmir etabında 'Uluslararası Öğrenci Sosyal Uyum Buluşması' teması İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde ele alındı. Fuat Sezgin Konferans Salonu'ndaki buluşmaya, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği Politika Geliştirme Bölüm Başkanı Neşe Kılınçoğlu, İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Havuz'un yanı sıra uzmanlar,akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, yaptığı konuşmada, göç konusunun sevgiyle, muhabbetle, İslami ve insani değerler ölçüsünde ele alındığını kaydetti. "Bu işi mış gibi yapmıyoruz." diyen Doğan, Türkiye'ye gelen herkese gönüllerin açıldığını ifade etti. Doğan, "Siz öğrencilerimiz de bu yaklaşımımıza yakından şahit oluyorsunuz. Sizler Avrupa'nın herhangi bir yerine eğitime gitseniz size dolar ve para gözüyle bakarlar. Bu huzuru, rahatlığı, samimiyeti göremezsiniz. Anadolu'nun herhangi köyüne gidin, rastgele bir kapıyı çalın. Size yardım etmek için seferber olunur. Göç konusu tehdit olarak görülmemekte, fırsata döndürmek için çalışmalar yapılmaktadır. Yetişmiş insan gücünü yetiştirebilirseniz, uyumu karşılıklı anlayış içinde gerçekleştirebilirseniz bu sizin için fırsata dönüşür." diye konuştu.

"Biz insanlar arasında ayrımcılık yapmayız"

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Türkiye'nin yüzlerce yıldır mazlumlara kucak açtığını ve mevcut durumda da önemli miktarda göçmen ve mülteciye ev sahipliği yaptığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Köse,"Göç olgusunun kendi içinde sorun oluşturduğu alanlar elbette var. Ancak bunun fırsata çevrilmesi de gerekir. Zor durumda bulunanlara yardım etmek en önemli insani değerlerdendir. Yabancı, seveni olmayandır. Bizler, dünyanın neresinden olursa olsun, hangi inançtan, hangi ırktan olursa olsun tüm insanlığı kardeş olarak gören bir milletiz. Bizim kültürümüzdeki vakıf geleneğinde insan olmak yeterlidir, insanlar arasında bir ayrımcılık yoktur ve bizim medeniyet anlayışımızda herkes yardımı hak eder. Herkes özgürdür ve hiç kimse köleleştirilemez" dedi.

"Gönül coğrafyamızın bize öğrettiği değerlerden yola çıktık."

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ise "Dünya hepimizin ortak vatanı ortak mirasıdır." diyerek Türkiye'nin göç politikasında dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir başarıyla çalıştığını söyledi. " Dinlerimiz, dinlerimiz, ırklarımız, kültürlerimiz, fikirlerimiz ortak yaratıcının bize emanet ettiği birer değerdir." diye devam eden Ok, " Biz devlet olarak dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir pratikle ve akılla göç politikalarını yönetiyor olsak da; kadim medeniyetimizin ve gönül coğrafyamızın bize öğrettiği değerlerden yola çıkarak insanı ve vicdani ölçülerimizi unutmuyoruz." şeklinde konuştu.

"Sizlerin coğrafyamıza aktardığı değerlerin farkındayız."

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da kendisinin de yurt dışında eğitim gören biri olarak öğrencilerin ne gibi sıkıntılarla karşılaştığını bildiğini aktardı. Kadıoğlu, Anadolu Coğrafyasının eşsiz mirasına dikkat çekerek; bu topraklara gelen herkesin birer değer olduğunu özetledi. Kadıoğlu, " Ben de yurt dışında öğrenim gören birisi olarak gurbette ne gibi sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum. Nasıl geçinebilirim? Nasıl eğitim alabilirim? Nasıl derdimi anlatabilirim? gibi kaygılarla yaşıyorsunuz. Umarız ki ülkemizdeki güzel insanların birer gönül elçisi olarak yaşantılarınıza başarıyla devam edersiniz. Anadolu coğrafyası birçok medeniyetin buluşma noktası. Sizlerin de bu coğrafyaya çok değerli katkılarınız oluyor. Sizlerin değerini biliyoruz ve her konudaki desteklerimiz de devam edecektir." dedi.

"Tüm işlemleriniz hassasiyetle, hızlı şekilde ele alınıyor."

İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Havuz, il göç idaresi olarak üzerlerine düşen sorumlukların bilincinde olduğunu vurguladı. Gençlerin tüm işlemlerinin hassasiyetle ve hızlı bir şekilde ele alındığını vurgulayan Havuz, "Siz ülkemizde eğitim alan değerli öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ardından iletişime geçtikleri ilk kurumuz. Sizin işlemlerinizi ne kadar sağlıklı ve hızlı yaparsak uyum hızınızın da arttığının farkındayız. Yıl için de birçok üniversitemizi geziyor sizlerle birebir ziyaret ediyoruz. Bu toplantıda da çalışma izni, vatandaşlık gibi konulardaki sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizlerde sahadan aldığımız geri dönüşleri üst makamlara iletmekteyiz." şeklinde konuştu.

Buluşmada öğrencilerin Türkiye'deki uyum süreçlerine katkıda bulunmasına yönelik konular, öğrencilerden gelen sorularla ele alındı.