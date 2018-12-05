Kültürlerin Kardeşliğini Dansın Dili İle Anlatacaklar

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Dimitrie Cantemir Rumen Kültür Merkezi işbirliğiyle uzun süre unutulmayacak bir dans gösterisi hazırlanıyor.
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki dans gösterisinde Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Izvoare Dobrogene/ Dobruca Pınarları Folklor Topluluğu sahne alacak.
Köstence İl Kültür Merkezi, "Teodor T. Burada"da faaliyet gösteren Izvoare Dobrogene/ Dobruca Pınarları Folklor Topluluğu gerek Dobruca gerekse Romanya'nın çeşitli bölgelerinin etno-folklorik özelliklerini taşıyan danslardan oluşan bir gösteri yapacak.
7 Aralık Cuma günü düzenlenecek etkinlikte aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte ve yarışmada yer alıp ödüller kazanan Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da Trabzon Yöresi oyunlarıyla yer alacak.
Ataşehir,Dobruca,Romanya
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:28