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Kültürpark'ın tarihi mekanlarında restorasyon başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki Ada ve Göl Gazinoları'nın restorasyonuna başlıyor.

13.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:48Kültürpark'ın tarihi mekanlarında restorasyon başlıyor

ve Türkiye'nin kültür ve sanat geçmişinde önemli bir yere sahip tarihsel mekanlar rölöveleri alınarak aslına uygun bir şekilde restore edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. Büyükşehir 1930'lu yıllardan günümüze, İzmir ve Türkiye'nin fuarcılık, kültür ve sanat tarihinin en önemli mekanlarından biri olan 'taki gazinoları amacına uygun olarak düzenlemek için harekete geçti. Kentin simgesi Kültürpark'ı iyileştirme çalışmaları kapsamında, Kasım ayında tahliye işlemleri biten Ada ve Göl gazinolarının restorasyon çalışmaları başladı.

İzmir'in kültürel mirasında önemli bir yere sahip Ada ve Göl gazinoları yıkılmayacak, zaman içerisinde hasar gören tarihi mekanlar aslına uygun bir şekilde restore edilecek. Restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra iki yapı da tarihi kimlik ve karakterlerine yaraşır şekilde işlevlendirilerek hizmet vermeye devam edecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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