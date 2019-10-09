Kültürpark'ta çocuk tiyatrosuna yoğun ilgi

"Mutluluk Ormanı"nı 500'ü aşkın çocuk izledi. 13 Ekim Pazar günü ise "Arkadaşlar Özeldir" oyunu sahnelenecek.

Her yaş için kültür ve sanat faaliyetleri sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arkadaşlık ilişkileri, doğa ve hayvan sevgisini konu alan tiyatro oyunlarıyla çocukları bir araya getiriyor. Çocukları kapalı alanlardan çıkarıp açık havada nefes alıp vakit geçirebilecekleri ortam yaratmayı amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ilk oyuna ilgi yoğun oldu. Mutluluk Ormanı oyununu 500'ü aşkın minik izledi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayında iki çocuk oyunu daha sergileyecek. Dostluğun ve sosyalleşmenin öneminin anlatıldığı "Arkadaşlar Özeldir" adlı oyun 13 Ekim Pazar günü; sevimli küçük prens ve uç uç böceğinin ormandaki maceralarının anlatıldığı "Kayıp Prens ve Uç Uç Böceği"nin maceralarını konu alan diğer oyun ise 20 Ekim 2019 tarihinde sahnelenecek. Oyunlar, saat 16.00'da Kültürpark Kaskatlı Havuz arkasında kurula n Ahşap Sahne'de ücretsiz izlenebilecek.