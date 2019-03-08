Kültürümüzün Objeleri Resim Sergisi

Serginin isminden de anlaşılacağı gibi otantik bir resim sergisi olacak, günümüzde görme fırsatımızın nadir olduğu objelerin resmini yapan ressam Çakıcı, eski eserlere merakı olanları unutmamış, kaçırılmaması gereken bir resim sergisi.

Ressam Çakıcı Sergisinin adının neden 'Kültürümüzün objeleri' koyduğunu şu şekilde açıklıyor;

'Kültür bir toplumun düşünüş ve duyuş birliğini oluşturan, Tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinde oluşturulan her türlü değerlerle bunları sonraki kuşaklara iletmek için kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümüdür.

İşte bu tanımlar doğrultusunda bizim kültürümüzün de ürünleri olan objeler oluşmuştur. Tarih ve zaman içerisinde genelde hangi coğrafi bölgede yaşanıyorsa ve o bölgenin doğasında bulunan materyallerden oluşan objeler insanın yaşamını kolaylaştırmakla birlikte şekli, çalışma biçimi, sunumu ve üzerlerindeki desenleri o toplumun kültürünü de yansıtan ve kanıtlayan delilleridir. Objelerin kimi işlevsel kimi sanatsal olmuştur.

Ressam Çakıcı sözlerini şöyle sürdürdü;

Toplumumuzun yaşayış tarzı ve coğrafyası Etnografik ve mimari özelliklerine etki etmiştir. Üzerinde yaşadığımız değişik coğrafyalardan oluşan topraklarda ikamet eden toplumumuzun oluşturduğu kültür ürünlerinden birçoğu biliniyor olmasına rağmen günümüz toplumunda işlevselliğini kaybettiği için unutulmaya yüz tutmuştur.

Ahşap, Metal, İplik ve Topraktan yapılan ve imal edilen objelerin üzerine işlenen desenlerin sıcaklığının çoğu günümüzde yerini başka toplumların oluşturduğu bizim toplumumuzun kültürü ile tezat saygı uyandırmayan soğuk objeleri ile yer değiştirmektedir. İşte buda kültür yozlaşmasının örneklerindendir.

Dünya globalleşse bile özlerini ve kültürlerini unutmayan ve unutturmayan toplumları örnek alarak; dünyada kültür yönünden en zengin olan toplumumuzun da özünü gelecek kuşaklara aktararak ve kültürümüzün sıcaklığının unutulmamasını sağlamak amacı ile Kültürümüzün Objelerinin bir kısmını resim ederek hatırlatmak için 4.cü kişisel sergimin konusunda bunu işlemeye çalıştım. Herkese gönülden sevgi ve saygılarımı ileterek sergime bekliyorum.' Dedi.

Kaynak: Bültenler