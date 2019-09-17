Haberler » Güncel » Haber

Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.

17.09.2019 11:54Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı
Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan 2 bin aileye dağıtılmak üzere Kütahya ili Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton kömür getirildi. Kapalı spor salonunun bahçesine indirilen kömürlerin tespit edilen yardıma muhtaç ailelere dağıtıldığı öğrenildi. Sonbahar ayı gelmeden dağıtımın bitirileceği bildirildi. - KONYA

Kütahya, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23 Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık
12:23 Ölümlü kazada iş makinesi operatörü tutuklandı
12:22 Kur'an kurslarında yeni eğitim yılı
12:22 Su-35'den muhteşem gösteri
12:22 Muğla'da yılın ahisi demirci Galip Çırakoğlu
12:22 Muş'taki 154 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası
12:22 Huzurevindeki arkadaşını izinsiz fotoğraf çekimi nedeniyle bıçaklamış