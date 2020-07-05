Kulu'da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı

Kulu'da 3 ayrı bölgede çıkan yangında 50 dekar ekin yandı.

05.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:57
Kulu'da 3 ayrı bölgede çıkan yangında 50 dekar ekin yandı.
Alınan bilgiye göre, Bahadırlı Mahallesinde Ali İhsan Orhan'a, Altılar Mahallesinde Mehmet Emin Tuncer'e ve Yenimahalle'de Battal Özkan'a ait buğday ekili tarlalarda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, yangının büyümemesi için traktörler ve pulluk araçları ile önlem aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu itfaiye ekipleri, yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü. Tarlalarda çıkan yangınlarda 50 dekar alan yandı.
Yenimahalle'deki yangına traktörü ile müdahale eden çiftçi Mustafa Göker, yangınların elektrik tellerinden kaynaklanabileceğini belirtti.
Yangınların çıkış sebebiyle ilgili ekipler soruşturma başlattı. Kulu’da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yenimahalle, Kulu, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kulu'da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: Futbol oynadığı arkadaşını cam parçasıyla yaraladı - Haber 20:00: Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz (2) - Haber 19:53: Sağlık Bakanı Koca'dan "sosyal mesafe" uyarısı Açıklaması - Haber 19:51: Jandarmadan Oyuktepe Şehitliği'ne ziyaret - Haber 19:51: Urumçi olayları Kayseri'de protesto edildi - Haber 19:39: Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi - Haber 15:11: Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım - Ekonomi 22:59: Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti - Spor