14.06.2019 13:04
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Kulu'da 7 bin 255 öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Kulu

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan 7 bin 255 öğrenci yaz tatiline çıktı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan 7 bin 255 öğrenci yaz tatiline çıktı.

Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Milli Eğitim Müdür Vekili Serdar Sarıçoban, Şube Müdürleri Fatih Altun, Hüseyin Koç ve öğrenci velileri katıldı.

Kaymakam Ali Edip Budan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrenciler, en iyi şekilde bir mesleğe ulaşmak istiyorsanız biraz külfete katlanacaksınız. Şu an sizin mesleğiniz öğrencidir. Bunun gereği var. Öğretmen, mesleğinin gereğini, ben kaymakamım mesleğimizin gereğini, polis, asker mesleğinin gereğini yapıyor. Sizinde göreviniz derslerinize, kitaplarınıza, öğretmenlerinizin verdiği görev ve ödevlere çalışabilmek. Çalışırsanız daha güzel bir hayat toplumumuzu bekliyor" dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Budan, öğrencilere karnelerini dağıttı. - KONYA
Kaynak: İHA
Konya, Kulu, Güncel

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