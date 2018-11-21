Kulu'da Anıza Doğrudan Ekim

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04

Kulu ilçesinde çiftçilere, anız yakmalarının önüne geçmek için tarlada doğrudan ekim yapma yöntemine teşvik ediliyor.Kulu İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anıza Doğrudan Ekim Yöntemi" projesi kapsamında çiftçilere uygulamalı olarak anlatılıyor.İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan, projenin anız yakımını engellemek için yapıldığını söyledi.Bu yöntemle 11 bin dekar tarla ekimi gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Amerika'da 50 yıldır uygulanan bu yöntemin temel amacı erozyonu önlemek, topraktaki nemi kaybetmemek ve organik maddeleri korumaktır. Hem yüzde elli tasarruf, hem de verim artışını sağlanıyor. Türkiye'de yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.Proje kapsamında anıza doğrudan ekim mibzeri ile Alparslan Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Karaca'nın tarlasının üçüncü kez ekimi yapıldı.Bu yöntemle yaptığı ekimden çok memnun kaldığını belirten çiftçi Karaca, "3 yıldır aynı yöntemle ekim yapıyorum. Bütün meslektaşlarıma tavsiye ederim." dedi.