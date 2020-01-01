Kulu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Kulu
İlçe Emniyet Müdürülüğü ile İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Ankara- Konya
karayolunda yılbaşı dolayısıyla uygulama gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri ile Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Ankara-Konya yolunda denetim gerçekleştirildi.
Uygulamada GBT sorgulamaları, evrak ve belgeleri kontrol edilerek araçlarda arama yapıldı.
Gün boyunca süren denetimde 4 araç trafikten men edilirken, eksikliklerden dolayı 4 sürücüye toplamda 794 lira cezai işlem uygulandı.
Yapılan denetimlere, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç da katıldı.