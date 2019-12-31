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Kulu'da bahçeye giren hırsızlar kovanlardaki arıları telef etti

Konya'nın Kulu ilçesinde elma bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kovanlardaki arılar telef edildi.

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:30 Kulu'da bahçeye giren hırsızlar kovanlardaki arıları telef etti
'nın ilçesinde elma bahçesine giren kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kovanlardaki arılar telef edildi.
Alınan bilgiye göre, Kulu yolu üzerinde bulunan Korkmaz Kılınç'a ait elma bahçesinde elma hasatı sonrası kapalı bulunan bahçeye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tel örgüleri keserek içeri girdi.
10 gün sonra bahçesini kontrole gelen Kılınç bahçede traktörlerin ve arı kovanlarının parçalandığını gördü durumu polise bildirdi.

Yapılan inceleme sonucunda bahçe içerisindeki 30 arı kovanının kapakları açılarak arıların telef edildiği, iki adet traktörün akü ve radyatörleri ve hırdavat malzemelerinin çalındığı tesbit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kozanlı, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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