Kulu'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından okullarda öğrencilere uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı eğitimi verildi.
09.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:38
Konya'nın Kulu ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından okullarda öğrencilere uygulamalı deprem ve yangın tatbikatı eğitimi verildi.
İtfaiye personeli tarafından ilk olarak okulda, olabilecek deprem ve yangın anında neler yapılması gerektiği hakkında öğrencilere eğitim verildi.
Deprem alarmı verilen tatbikatta öğrencilerin sınıflarda kalması ve uygun pozisyonda beklemeleri öğretildi. Deprem dolayısıyla çıkan yangın nedeniyle okullarda ikinci alarm verildi.
Alarm sonrası bütün öğrenciler okul bahçesinde toplandı. Yangın önce itfaiye ekipleri tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Yangına müdahale nasıl yapılması gerektiği ve yangında kullanılan araç gereçler hakkında bilgi verildi.
İtfaiye personeli tarafından ilk olarak okulda, olabilecek deprem ve yangın anında neler yapılması gerektiği hakkında öğrencilere eğitim verildi.
Deprem alarmı verilen tatbikatta öğrencilerin sınıflarda kalması ve uygun pozisyonda beklemeleri öğretildi. Deprem dolayısıyla çıkan yangın nedeniyle okullarda ikinci alarm verildi.
Alarm sonrası bütün öğrenciler okul bahçesinde toplandı. Yangın önce itfaiye ekipleri tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Yangına müdahale nasıl yapılması gerektiği ve yangında kullanılan araç gereçler hakkında bilgi verildi.
Kaynak: AA
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