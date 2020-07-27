Kulu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devriler ve park halindeki 3 araca zarar veren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
27.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:13
Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devriler ve park halindeki 3 araca zarar veren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Deveci yönetimindeki 06 BKS 998 plakalı hafif ticari araç, Konya- Ankara kara yolu Kulu çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Park halindeki 3 araca da zarar veren Deveci, araç içinde sıkıştı. Deveci, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA