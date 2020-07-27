Kulu'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devriler ve park halindeki 3 araca zarar veren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

27.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:13

Konya'nın Kulu ilçesinde yoldan çıkarak devriler ve park halindeki 3 araca zarar veren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Deveci yönetimindeki 06 BKS 998 plakalı hafif ticari araç, Konya- Ankara kara yolu Kulu çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Park halindeki 3 araca da zarar veren Deveci, araç içinde sıkıştı. Deveci, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kulu’da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

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