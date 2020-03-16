Kulu'da dolu ve kar yağışı etkili oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi.
16.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:55
Konya 'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışlarının ardından kar yağışı etkisini gösterdi.
Kulu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yağmur ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaz örtüye büründü. Kar yağışıyla birlikte mevsimlerin karıştığını belirten vatandaşlar, "Kış aylarında gök gürültülü yağışları hiç görmemiştik. Maalesef dün akşamüzeri gök gürültülü yağmur ile birlikte dolu yağışına şahit olduk. Bu sabah saatlerinde ise yoğun kar yağışıyla karşılaştık, her taraf beyaz örtüye büründü. Normalde hava sıcaklığı 15-18 derecelerde seyrederken bu gün ise 1 dereceye kadar düştü" ifadelerini kullandı. - KONYA
Kulu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yağmur ve dolu yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe beyaz örtüye büründü. Kar yağışıyla birlikte mevsimlerin karıştığını belirten vatandaşlar, "Kış aylarında gök gürültülü yağışları hiç görmemiştik. Maalesef dün akşamüzeri gök gürültülü yağmur ile birlikte dolu yağışına şahit olduk. Bu sabah saatlerinde ise yoğun kar yağışıyla karşılaştık, her taraf beyaz örtüye büründü. Normalde hava sıcaklığı 15-18 derecelerde seyrederken bu gün ise 1 dereceye kadar düştü" ifadelerini kullandı. - KONYA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı