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Kulu'da halk pazarları Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatıldı

Konya'nın Kulu ilçe merkezi ve Ömeranlı Mahallesi'nde kurulan iki halk pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldı.

10.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:28
Kulu'da halk pazarları Kovid-19 önlemleri kapsamında kapatıldı
Konya 'nın Kulu ilçe merkezi ve Ömeranlı Mahallesi'nde kurulan iki halk pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldı.
Kulu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulu Merkez Halk Pazarı ve Ömeranlı Mahallesi'ndeki Halk Pazarı'nın, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kapatıldığı bildirildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar neticesinde Kulu Merkez Halk Pazarımız ve Ömeranlı Mahallemizdeki Halk Pazarımız ikinci bir emre kadar kapalı kalacaktır. Halkımızdan, kendisinin ve sevdiklerinin sağlığı için devletimizin belirttiği tedbirlere uymasını önemle rica ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Kulu, Güncel
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