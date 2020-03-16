Kulu'da kar yağışı
Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:06
Konya 'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Konya'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ekili olmaya başladı.
Kulu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, kent beyaz bir örtüyle kaplandı.
Konya-Ankara kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Salı ve Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Konya'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ekili olmaya başladı.
Kulu ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası, kent beyaz bir örtüyle kaplandı.
Konya-Ankara kara yolunda da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Salı ve Çarşamba günü de aralıklarla devam etmesi beklenen kar sebebiyle buzlanma, don, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi