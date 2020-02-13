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Kulu'da kız öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada 1 öğrenci yaralandı.

13.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:25Kulu'da kız öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı
'nın ilçesinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada 1 öğrenci yaralandı.

Olay, Kulu İlçe Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı lisede okuyan öğrenciler arasında servis bekledikleri sırada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kız öğrenci Z.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesinin ardından Z.Ö. Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Devlet Hastanesi, Konya, Kulu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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