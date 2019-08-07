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Kulu'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Kulu'da ilçe merkezinde bulunan camilerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

07.08.2019 12:56 Kulu'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Kulu'da ilçe merkezinde bulunan camilerde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçedeki 8 camide Kur'an eğitimi alan 200 öğrenciye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Trafik Polisi Esra Duman tarafından sinevizyon gösterimi eşliğinde eğitim verildi.
Eğitimde öğrencilere trafik işaret ve levhaları, emniyet kemerleri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları anlatıldı.
Verilen eğitimin sonunda çocuklara trafik işaretlerinin bulunduğu çıkartmalar dağıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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