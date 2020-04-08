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Kulu'da maske üretimine başlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başlandı.

08.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:02
Kulu'da maske üretimine başlandı
Konya 'nın Kulu ilçesinde Aile Sanat ve Eğitim Merkezinde (ASEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretimine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışanlara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan , Konya Büyükşehir Belediyesinin malzeme desteği ile Kulu ASEM ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çalışan gönüllüler ile bu işi yürüttüklerini belirtti.
Merkezde, günlük 500'e yakın maske üretimi yapıldığını ifade eden Çağlayan, "Bu sayı inşallah artarak devam edecek. Ülkemizin de zor günlerden geçtiği bu süreçte bu çok kıymetli arkadaşlarımız destek sağlayarak katkı veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çağlayan, Konya, Kulu, Güncel
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