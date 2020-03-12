Kulu'da Mehmet Akif Ersoy anıldı
Konya'nın Kulu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabülünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Konya 'nın Kulu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabülünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından anma etkinliği düzenledi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Etkinlik, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında Kulu genelinde 1. olan Canımana İlkokulu öğrencisi Halil Konkur'un tekrar İstiklal Marşını okuması, okul öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ordunun Duası' oratoryosu Asım'ın nesli şiiri İstiklal Marşına hitap oratoryosu, Küfe şiiri, müzik dinletisiyle sürdü. İlçe genelinde
yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesinin ardından program sona erdi. - KONYA
Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından anma etkinliği düzenledi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Etkinlik, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında Kulu genelinde 1. olan Canımana İlkokulu öğrencisi Halil Konkur'un tekrar İstiklal Marşını okuması, okul öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ordunun Duası' oratoryosu Asım'ın nesli şiiri İstiklal Marşına hitap oratoryosu, Küfe şiiri, müzik dinletisiyle sürdü. İlçe genelinde
yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesinin ardından program sona erdi. - KONYA
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı