Kulu'da "Mevlid-i Nebi Haftası" Etkinlikleri

Konya
'ın Kulu
ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Tavşançalı Atatürk
İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından, ilçe merkezinde bulunan Şeyh Edebali
Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası programında, öğrenciler şiir okudu, ilçede görev yapan imam hatipler sema gösterisi yaptı.
Programa Kulu Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaca
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak
, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:52