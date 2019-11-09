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Kulu'da Mevlid Kandili idrak edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Mevlid Kandili camileri dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla idrak edildi.

09.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:35Kulu'da Mevlid Kandili idrak edildi
'nın ilçesinde Mevlid Kandili camileri dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla idrak edildi.

Kulu'da vatandaşlar akşam namazını müteakip başta Merkez Camisi olmak üzere her mahallede bulunan camileri Mevlid Kandili münasebetiyle doldurdu. Merkez Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu ve salavatlar getirilerek, Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi. Kulu Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, kandil akşamının iyi değerlendirilmesi gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu. - KONYA

Mevlid Kandili, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

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