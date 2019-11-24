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Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:38Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
'nın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. Daha sonra etkinliklere Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki çok amaçlı konferans salonunda devam edildi. 'Şehit Öğretmenler' adlı slayt gösterisinin ardından şiirler okundu, oratoryo, okul öğretmenlerinin seslendirdiği türküler ile program devam etti.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Çağlayan, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: İHA

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