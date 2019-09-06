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Kulu'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Öğretmenlere yönelik "Trafik Kazalarını Önlenme ve Farkındalık Oluşturma" eğitimi verildi.

06.09.2019 09:34 Kulu'da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Konya'nın Kulu ilçesinde Öğretmenlere yönelik "Trafik Kazalarını Önlenme ve Farkındalık Oluşturma" eğitimi verildi.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan çalışmalarda "Trafik Kazalarını Önleme" planı çerçevesinde verilen eğitimde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği memurlarınca sinevizyon aracılığıyla öğretmenlere, güvenli sürüş, takip mesafesi, kavşaklarda geçiş üstünlüğü, yaya geçişleri, trafikte saygı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren eğitime 300 öğretmen katıldı.


Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

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